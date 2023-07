Internada para cirurgia no fêmur morre de Covid no Hospital Municipal

Uma paciente de 64 anos morreu, no último sábado, em decorrência de complicações da Covid-19 após ser internada para uma cirurgia no fêmur, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. A família de Ivanilde de Fátima Cardoso de Lima Fontanez já havia contestado o atendimento.

A idosa teve o procedimento cirúrgico desmarcado duas vezes, por conta de uma infecção em um dos pés. O membro chegou a ser amputado e encaminhado para análise, sem aval dos familiares.

Em nota, a Santa Casa de Chavantes, gestora do HM, informou que prestará todos os esclarecimentos sobre o prontuário médico aos familiares.

“A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, gestora do HM por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana, lamenta o falecimento da Sra. Ivanilde de Fátima Cardoso de Lima Fontanez e se solidariza com os seus familiares. Não há como saber se a paciente contraiu Covid-19 no interior do HM. Porém, os protocolos de saúde e sanitários foram integralmente cumpridos durante o período de permanência da paciente. Cabe salientar que o quadro clínico já era instável, devido a problemas de saúde preexistentes como diabetes, insuficiência cardíaca e feridas no pé”, informou.