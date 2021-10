Internações de crianças com Covid-19 triplicam em 2021

Os casos de internações de crianças de 0 a 11 anos diagnosticadas com Covid-19 triplicaram em 2021, se comparado com o ano passado. Os dados encaminhados pela Prefeitura de Americana ao LIBERAL apontam que de março, mês que a pandemia chegou ao Brasil, a dezembro de 2020, foram registradas 24 internações. Já neste ano, de janeiro a setembro, 78 crianças precisaram ser internadas em hospitais de Americana.

Hospitais de Americana registraram aumento nas internações de crianças com Covid-19 – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O médico infectologista do Hospital PUC-Campinas, André Giglio Bueno, explicou que o aumento no número de casos já era esperado por conta do retorno presencial das atividades escolares neste ano, especialmente no segundo semestre. Já em relação aos casos de internações da mesma faixa etária, o médico justificou o aumento às novas cepas da doença.

“Além da maior circulação das crianças, há estudos que apontam que essas novas variantes tenham maior chance de provocar casos graves, inclusive em crianças”, disse André.

Os casos de coronavírus em adolescentes, de 12 a 17 anos, também apresentaram aumento neste ano. Em 2020, a Vigilância Epidemiológica registrou 196 casos positivos para a doença e, em 2021, foram 314 casos. Já os números de adolescentes que precisaram de internação em um dos hospitais do município, são bem mais baixos do que os registrados em crianças: no ano passado dois adolescentes foram internados e, em 2021, apenas um desta faixa etária.

O infectologista explica que ainda não há muitos dados sobre o acometimento da doença nos dois grupos. “Nós conseguimos entender muito bem a patologia em adultos e em idosos, mas em adolescente e crianças não temos muitos dados porque é a população menos acometida. Pode ser que essa faixa etária tenha um risco ainda menor do que crianças mais novas, porque aparentemente, crianças menores, comparadas a adolescentes, tem uma vulnerabilidade maior à doença”, comentou.

O médico adiantou que há um estudo da americana Pfizer para a viabilidade de vacinação em crianças. “Este estudo recente é para crianças entre cinco e 11 anos e já tem bons resultados. Em breve deverá ter uma publicação sobre ele e, se liberado, há uma grande chance de vacinarmos também”, comentou André.

Adolescentes

A Prefeitura de Americana informou que desde 18 de agosto, quando a vacinação para adolescentes começou no município, até esta quinta-feira (30), a cidade aplicou 11.906 doses contra a Covid-19. A estimativa é vacinar 21.056 adolescentes.