Interligação de novos reservatórios pode afetar abastecimento de Americana

DAE construiu novo reservatório na Cidade Jardim - Foto: Prefeitura de Americana - Divulgação

Duas interligações de novos reservatórios à rede de água poderão afetar o abastecimento em parte de Americana nos próximos dias. A partir desta segunda-feira, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) fará a ligação do CR-5 (Centro de Reservação) do Jardim Ipiranga, construído em frente à câmara. No dia 20, é a vez do CR-6, na Cidade Jardim.

No caso do Ipiranga, a previsão é de que o serviço dure até quarta-feira. A prefeitura vai fechar parcialmente a Rua Albino Menegatti e o abastecimento poderá ficar prejudicado das 8 às 18 horas em bairros como Vila Omar, Vila Dainese, parte do Frezzarin (próximo à Nardini) e região da Gruta Dainese, além do próprio Jardim Ipiranga.

Na quinta, a interligação será feita na Cidade Jardim, podendo haver desabastecimento no período da manhã nos bairros Jardim dos Lírios, parte do Jardim São José e Mathiensen, além da Cidade Jardim.

O serviço de interligação da rede de água com os novos reservatórios é importante porque é uma etapa que permite identificar se os tanques não possuem vazamentos. É o chamado teste de estanqueidade.

O reservatório atual do Jardim Ipiranga tem capacidade para armazenar 400 mil litros de água. Com a ampliação, serão armazenados até 2,5 milhões de litros.

“O reservatório antigo do Jardim Ipiranga não tem a função de acúmulo para a distribuição. Com o novo CR, vamos mudar todo o sistema e passaremos a ter uma área com uma rede pressurizada, com bombeamento controlado”, disse o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Já o reservatório da Cidade Jardim, na Avenida Cillos, esquina com a Rua Catanduva, possui atualmente capacidade de 400 mil litros e, com o novo tanque, de 2,1 milhões de litros, o total será de 2,5 milhões de litros armazenados.

Além dos dois centros de reservação, o DAE também constrói um novo reservatório na Vila Santa Catarina, localizada ao lado do ginásio de esportes do Jardim São Pedro. O CR-3, também em fase de interligação, vai aumentar a capacidade de armazenamento de água de 4 milhões de litros para 6,1 milhões.

No total, o DAE investe quase R$ 10 milhões nos novos reservatórios.