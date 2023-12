Interdição na Av. Campos Salles, em Americana, causa engavetamento

Três carros se envolveram em um engavetamento na Avenida Campos Salles, em Americana, na manhã desta sexta-feira (22). Os veículos bateram poucos metros antes do desvio feito na via para troca do poste derrubado em outro acidente ocorrido no início desta manhã, na mesma avenida.

Engavetamento na Avenida Campos Salles causa lentidão no trânsito – Foto: Stela Pires/Liberal

Engavetamento na Avenida Campos Salles causa lentidão no trânsito – Fotos: Stela Pires

Um carro da marca Lifan bateu na traseira de um Ford Fiesta, que na sequência se chocou com um Citroën C3. De acordo com o condutor do primeiro carro, o acidente aconteceu por causa do trânsito causado pelo desvio da via.

As batidas aconteceram na altura do número 1.680, ao lado das Indústrias Nardini, próximo ao desvio que redirecionava os veículos que trafegavam na Avenida Campos Salles sentido Centro para a Rua São Salvador. O quarteirão seguinte estava interditado enquanto uma equipe trocava um poste danificado em outro acidente.

Nenhum dos envolvidos no engavetamento ficou ferido. O carro mais danificado foi o Fiesta, que teve amassados na dianteira e traseira, assim como o vidro traseiro estourado. Entre os carros, apenas o Lifan não tem seguro.

A batida causou mais lentidão no tráfego da via. O congestionamento chegava à altura da Câmara Municipal. Enquanto a reportagem estava no local, barulho de freadas e buzinas foram ouvidos.