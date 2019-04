Interdição do viaduto sobre a Anhanguera deve durar mais 60 dias

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

O viaduto sobre o km 125 da Rodovia Anhanguera, na principal entrada de Americana, deve ficar interditado por aproximadamente mais 60 dias. O tráfego está vetado no local desde a última terça-feira, por causa de um desnível inicialmente identificado na pista sul (a que vai para a Capital e para as três pistas de Americana), segundo a CCR AutoBAn, concessionária que administra a rodovia. Ontem, a AutoBAn informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que há um pequeno desnível em uma das fundações do lado sul do elevado e que iniciou um trabalho de reforço na área.

Principal acesso a Americana, o viaduto Dr. Waldemar Tebaldi faz parte de um trevo pelo qual transitam, diariamente, aproximadamente 6,3 mil veículos, de acordo com estimativas da concessionária.

Segundo a assessoria da AutoBAn, um escoramento provisório do viaduto foi concluído no fim de semana. Ontem, foi iniciado um trabalho de reforço da fundação, de acordo com um projeto elaborado pela empresa. “Preliminarmente, a previsão de término é de aproximadamente 60 dias”, informou a empresa.

Enquanto o trabalho é realizado, o tráfego continua interrompido sobre o elevado. A empresa não esclareceu se identificou qual a causa do desnível na fundação. Em março, o vereador Alfredo Ondas (MDB) fez um requerimento questionando o problema. Ele diz ter sido procurado por motoristas.

ALTERNATIVAS. Quem trafega pela pista sul da Via Anhanguera (sentido Capital) deve usar o retorno do km 120, a partir da saída 120B. Quem estiver dirigindo sentido interior pode acessar a saída do km 119, acesso à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Outra opção é utilizar o retorno do km 128, no trevo da Goodyear. Mais informações podem ser obtidas por meio do Disque CCR AutoBAn: 0800.055.55.50.