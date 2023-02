Intensidade Missions: uma nova missão de amor

Assim como muitas entidades e pessoas físicas se mobilizaram para ajudar os moradores do litoral norte, o Intensidade Missions, uma plataforma humanitária de missões e ações de amor ao próximo – que inclusive já teve matéria na editoria Notícias que Inspiram contando sua história -, também está fazendo a sua parte.

Segundo o idealizador do projeto, Lucas Almeida, há pouco mais de 15 dias um grupo havia participado de uma missão levando doações e mantimentos para cinco aldeias da região conhecida como Aldeia Rio Silveira. Contudo, com as chuvas, tiveram notícias de que praticamente tudo foi perdido.

Região conhecida como Aldeia Rio Silveira receberá as doações – Foto: Arquivo Pessoal

Por essa razão, eles começaram uma campanha com o intuito de arrecadar cestas básicas para aquelas comunidades. “Nossa ideia é fazer a captação até o dia 28 e, no dia 1º de março, ir com o caminhão”, explica.

Para isso, estão promovendo uma vakinha online. “Nosso objetivo é suprir as necessidades emergentes dos 5 núcleos que compõem a aldeia e suas mais de 150 famílias indígenas”.

Além de dinheiro, ele alerta que as pessoas também podem ajudar com roupas em bom estado, colchões, cobertores, utensílios de cozinha e ração para os animais da aldeia. Mais informações pelo Instagram @intensidademissions.