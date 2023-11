Instituto Pernas da Alegria realiza visita à sede da Gama

Grupo de cerca de 40 pessoas visitou a sede da autarquia - Foto: Divulgação

Os assistidos do Instituto Pernas da Alegria tiveram um dia diferente. No último sábado (25), eles estiveram na sede da Gama (Guarda Municipal de Americana).

De acordo com a corporação, 40 pessoas, incluindo os voluntários, foram recebidas com café da manhã e participaram de dinâmicas lúdicas e educativas com o patrulheiros, assistiram à apresentação dos cães da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) Canil, conheceram as viaturas e até puderam dar uma volta nelas.

“Foi uma manhã muito especial de convívio com parte da população. Essa ação demonstra que a Gama é amiga e parceira da comunidade e que, além da luta diária contra a criminalidade, também atua no desenvolvimento de laços com todos os segmentos da sociedade”, disse o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.