Instituto Pernas da Alegria prepara calendário inclusivo para 2024, em Americana

Cada mês terá fotos de PCDs atendidas pela organização e o valor arrecadado com as vendas será revertido para as famílias

Marina foi uma das fotografadas no cenário natalino montado no Welcome Center - Foto: Claudeci Junior/Liberal

O instituto Pernas da Alegria, de Americana, lançará um calendário inclusivo para 2024. Cada mês do ano contará com fotos de PCDs (Pessoas com Deficiência) atendidas pela organização, que estarão acompanhadas de informações sobre a síndrome retratada.

A iniciativa inédita tem como objetivo dar visibilidade às crianças assistidas pela entidade, além de também ser uma forma de apoio às famílias. Além disso, a venda do calendário terá o valor revertido em cestas básicas e itens usados pelas famílias dos PCDs durante o dia a dia. Ainda não há data para início da comercialização do material.

A última sessão de fotos para completar a coletânea do calendário aconteceu na manhã desta segunda-feira (20), no Welcome Center. A temática era o Natal e a decoração do estabelecimento serviu como cenário. As fotos dos outros meses foram feitas em outros pontos da cidade.

Última sessão de fotos para completar a coletânea aconteceu nesta segunda-feira – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Em meio às crianças, adolescentes e adultos vestidos de vermelho para a foto que estampará o mês de dezembro de 2024, a voluntária e organizadora da ação Lilica Amâncio ressaltou que as fotos do calendário remetem à inclusão.

“Para as crianças é muito importante, e mais ainda para as famílias. Elas se sentem acarinhadas […] Os participantes dos outros meses se sentiram artistas”, disse.

A psicóloga Daniela Cristina Chagas, de 43 anos, estava acompanhando a filha Mariana, 27, na sessão de fotos desta segunda e expôs a felicidade da moça em participar do momento. “Ela está mega empolgada, tanto com as fotos, quanto por estar participando de tudo isso, encontrando os amigos, pessoas parecidas com ela.”

Ela ainda apontou que tanto o projeto quanto o instituto foram benéficos para a autoestima de Mariana, que tem paralisia cerebral. “Muitos deles [PCDs] acabam ficando muito em casa, têm vergonha de sair, têm vergonha dos olhares, e quando estão juntos se complementam”, disse Daniela.

A estudante Dandara vê o calendário como uma oportunidade de visibilidade para os PCDs – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Para a estudante Dandara Matil, de 16 anos, que esteve no local para participar das fotos, o calendário é a oportunidade de dar visibilidade às pessoas com deficiência. “A gente existe, a gente sempre está aqui, não só em poucos momentos. Podemos mostrar a nossa importância.”

A expectativa é que o calendário seja lançado ainda neste ano. A divulgação do início das vendas e do valor será feito pelas redes sociais do instituto (@pernasdalegria) e de Lilica (@lilicapcd).