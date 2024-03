Instituto Aliança oferece vagas para cursos de formação gratuitos em Americana

Em parceria com Universidade Estadual do Ceará, ação tem o objetivo de desenvolver habilidades socioemocionais

O Instituto Aliança, organização voltada à educação e desenvolvimento humano sustentável, abriu inscrições para um curso gratuito de formação profissional para jovens de 17 a 24 anos. Realizado de forma 100% online, o curso tem vagas para moradores de Americana. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo.

A oferta para o município é no curso ‘Rotas e Travessias’. O objetivo é promover o desenvolvimento de habilidades socioemocionais como autogestão, comunicação e gestão de conflitos. Além disso, irá trabalhar noções de tecnologia da informação, assim como o desenvolvimento de atitudes empreendedoras.

Ao todo, são 680 vagas disponíveis para Americana, São Paulo, São Bernardo do Campo, Campinas, Limeira, São José dos Campos e Jacareí. Com carga horária de 200 horas e duração estimada de três meses, o curso terá certificado da UECE (Universidade Estadual do Ceará), que é parceira do projeto. A atividade entra na categoria curso de extensão.

“É uma oportunidade de qualificação profissional de jovens, realizado de forma virtual e em um curto espaço de tempo, que viabiliza a inserção no mundo do trabalho, de forma digna, quebrando o ciclo da pobreza e reduzindo desigualdades sociais”, afirma Ilma Oliveira, coordenadora pedagógica nacional dos programas de empregabilidade do Instituto Aliança.

As aulas estão disponíveis para o período da manhã ou tarde. Além disso, existe a possibilidade de empréstimo de tablet e acesso à internet durante a realização do curso, que tem início programado para abril. As inscrições estarão disponíveis até o dia 25 deste mês, por meio de um formulário disponível no site do Instituto Aliança.

