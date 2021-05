Instalado na Fidam, circo não pode funcionar, diz Prefeitura de Americana

Instalado no estacionamento da Fidam (Feira Industrial de Americana) e com propaganda de rádio local, o Circo Maximus Brasil tem anunciado apresentações em Americana, com início a partir desta sexta-feira (14).

Ingressos estão à venda e há espetáculos marcados para toda a semana seguinte, mas a prefeitura informou ao LIBERAL que o evento não tem autorização para ocorrer, no mínimo, até 23 de maio.

Prefeitura diz que venda de ingressos não foi autorizada – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Em nota, o Executivo cita que, por deliberação do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, o evento mencionado não tem autorização para ocorrer até, pelo menos 23 de maio, data de vigência do atual decreto do Plano São Paulo do Governo do Estado.

A fase de transição do Plano São Paulo, prorrogada em 8 de maio até o dia 23, permite atividades culturais, mas até às 21h, com 30% da capacidade e aplicação de protocolos sanitários. Das 21h às 5h, vigora o toque de restrição.

“Entre outras motivações para a não autorização está o agendamento para as 20h, próxima ao limite de funcionamento previsto pelo Plano São Paulo; o curto intervalo entre as sessões, que dificultam a comprovação de que haverá correta higienização do ambiente e de que não haverá aglomeração na entrada e saída das sessões; assim como a venda antecipada de ingressos sem a devida autorização”, lista a prefeitura.

A nota ainda faz um alerta sobre os riscos e cita o sacrifício do comércio local, que sofre com as restrições durante a pandemia.

“É preciso destacar que o município conta com altos índices de ocupação hospitalar e que os números de casos e mortes por Covid-19 ainda são altos. Não seria razoável que diante de tantos problemas e de tantas limitações que o Plano São Paulo impôs para as atividades comerciais locais, o evento ocorra”.

O Estado explicou ao LIBERAL que o funcionamento do circo é autorizado pelo Governo, das 6h às 21h, mas fica a critério das prefeituras decidir.

A reportagem perguntou à prefeitura se o circo seria fechado, multado ou interditado caso resolva abrir sem autorização, mas não houve resposta sobre esta questão. O circo teria sido informado na quarta-feira (12), relata a administração municipal.

Nas redes sociais, o Circo Maximus anuncia a sua primeira apresentação em Americana. “Com sua mais nova estrutura, a grandiosa estreia vai acontecer nesta sexta, a partir das 20h”, traz o anúncio. Ainda estão marcados espetáculos de terça a sexta-feira, às 20h, e sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h.

“O Circo Maximus está respeitando todas as normas de segurança e capacidade para você se divertir ao máximo!”, ressalta o estabelecimento nos anúncios. A reportagem entrou em contato com o circo pelos números de WhatsApp disponibilizados nas redes sociais.

Um responsável que não quis ser identificado declarou que o circo terá permissão para os espetáculos. “Não funcionamos sem alvará, trabalhamos conforme a determinação, com capacidade reduzida e alvará da prefeitura e do Corpo de Bombeiros”.

Questionado sobre o fato da prefeitura dizer que não há autorização e que o circo já foi informado a respeito, o homem relatou. “Nossa parte administrativa responsável está tomando todas as providências direto com a prefeitura”.