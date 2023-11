Instalação de poste rompe subadutora e região do Zanaga pode ficar sem água

Subadutora abastece reservatório do Jardim Brasil; DAE espera CPFL retirar poste para realizar os reparos necessários

A Prefeitura de Americana informou na noite desta sexta-feira (3) que a instalação de um poste de energia pela CPFL Paulista causou o rompimento da subadutora SA12, que abastece o centro de reservação do Jardim Brasil.

Poste causou rompimento de subadutora – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Com isso pode haver desabastecimento na região do próprio Jardim Brasil, Vale das Nogueiras e do bairro Antonio Zanaga.

Segundo a prefeitura, o rompimento ocorreu na Avenida Afonso Pansan, próximo à passarela da Rodovia Anhanguera (SP-330), nesta sexta.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) já solicitou à CPFL que retire o poste em questão, para que os reparos necessários possam ser feitos e o serviço seja restabelecido o quanto antes.