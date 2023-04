Instalação de LED em 100% das vias de Americana vai terminar até o fim do ano

Prefeitura diz que o município será o primeiro da RMC com todas as ruas e avenidas contempladas

Prazo foi divulgado pela administração em coletiva - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Todas as vias públicas de Americana, até o fim do ano, estarão com lâmpadas de LED. O prazo foi divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, no Paço Municipal.

De acordo com o Executivo, o município será o primeiro da RMC (Região Metropolitana de Campinas) com todas as ruas e avenidas contempladas por esse tipo de iluminação.

“Americana entra no hall das poucas cidades a nível Brasil com 100% de LED. A maioria tem 30%, até 50%, instalados”, disse Wilhelm Heinz Crosara, sócio-proprietário da SRE Engenharia e Construções, vencedora do processo licitatório para a execução do serviço.

Segundo ele, as trocas devem começar na segunda quinzena de maio. A expectativa é substituir 1,5 mil lâmpadas por mês e chegar a um total de 12 mil. “É uma grande solicitação da população”, afirmou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A primeira etapa atenderá os bairros Jardim Nova Americana, Jardim Brieds, Vila Grassi, Jardim Recanto, Vila dos Galos, Vila Biasi, Vila Rasmussen, Vila Gallo, Vila Elvira, Vila Santa Catarina, Vila São Pedro, Jardim Marcia Cristina e Jardim São Pedro, com a substituição de 1.415 pontos de iluminação pública.

Num segundo momento, haverá a troca de 1.105 lâmpadas nos bairros Morada do Sol, Parque das Nações, Jardim Novo Horizonte, Jardim Guanabara e região. Depois, outras regiões serão beneficiadas pela tecnologia.

Em 2021 e 2022, o governo Chico Sardelli (PV) investiu R$7,4 milhões na implantação de LED, serviço que já tinha sido iniciado pela gestão de Omar Najar (MDB). Dessa forma, o município chegou a 65% das vias com a nova iluminação. A SRE Engenharia e Construções ficou responsável pelos outros 35%.

Custo

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 11, o investimento será de R$ 20,4 milhões, recurso proveniente da CIP (Contribuição de Iluminação Pública). A licitação, aberta em novembro do ano passado, estimava um custo de R$ 41,1 milhões.

“O investimento nessa tecnologia promoverá melhorias na segurança pública e economia do dinheiro público, deixando nossa cidade mais bonita, agradável e moderna, interferindo diretamente na qualidade de vida das famílias”, declarou Chico.

Além das ruas e avenidas, o contrato inclui as praças públicas. As áreas de lazer que ainda não têm lâmpadas de LED vão receber a instalação em 2024.