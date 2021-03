Instabilidade em sistema impede lançamento de novas mortes em Americana

A alteração feita pelo Ministério da Saúde no Sivep Gripe (Sistema de Informação de Vigilância, que registra as mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) em todo o País, impediu o lançamento de novas mortes pela Prefeitura de Americana nesta quarta-feira (24).

O programa apresentou instabilidades e não foi possível validar os dados locais, segundo a Vigilância Epidemiológica de Americana. A cidade soma 339 mortes pela doença e, por conta do problema, não comunicou nenhum novo registro.

A mudança no sistema foi implantada na terça-feira (23) pelo Governo Federal e recebeu diversas críticas, até mesmo do Governo do Estado de São Paulo, por dificultar e “burocratizar” a comunicação. O ministério passou a exigir CPF, número do cartão SUS, nacionalidade e se a vítima havia sido vacinada.

Com a alteração, uma série de dificuldades foram relatadas. No fim da tarde desta quarta-feira, diante dos problemas, o Ministério da Saúde recuou e retirou a obrigatoriedade de fornecer os dados.

“A Vigilância explicou que somente lança na estatística quando o laudo está validado, porém a instabilidade no sistema impediu de lançar algumas fichas nesta quarta-feira”, traz a nota da Prefeitura de Americana.

Até o momento, Americana foi a única cidade do RPT (Região do Polo Têxtil) que relatou dificuldades com o sistema.