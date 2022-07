Inspeção do Ipem aprova funcionamento de radares em Americana

Medidores de velocidade aprovados recebem um laudo técnico com validade para um ano

Cinco radares instalados em Americana foram inspecionados e aprovados pelo Ipem (Instituto de Pesos e Medidas do Estado) nesta segunda-feira (4).

A verificação metrológica foi realizada nos seguintes pontos:

Avenida da Saudade, nº 194

Avenida Antônio Pinto Duarte, nº 141

Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo a Dunlop Pneus

Avenida da Saúde, próximo da Rua Orlando Dei Santi

Rua Orlando Dei Santi, próximo ao nº 1.955

As verificações são realizadas com a utilização de uma viatura oficial, dotada de medidor de velocidade de alta precisão previamente calibrado (padrão). Os ensaios são realizados em cinco velocidades diferentes.

Trabalho de verificação do Ipem em Americana – Foto: Ipem / Divulgação

Após a passagem da viatura pelo medidor, os resultados registrados pelo seu sistema fotográfico são confrontados com os resultados obtidos pelo padrão do Ipem.

Os medidores aprovados recebem um laudo técnico com validade para um ano. Se forem reprovados, a empresa responsável pelo medidor é autuada e o equipamento é interditado. Para as multas emitidas em função dessas medições serem legítimas, o medidor de velocidade precisa ter sido verificado e aprovado pelo Ipem e estar dentro do prazo de validade.

O Ipem é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).