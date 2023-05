Inscrições para vagas em creche em Americana começam na segunda-feira

Oportunidades são destinadas a crianças a partir de 4 meses; vagas são para início do ano letivo em 2024

As inscrições para vagas em creche em Americana começam na próxima segunda-feira, dia 5 de junho. As oportunidades são destinadas a crianças a partir de 4 meses. Os interessados devem procurar as unidades de ensino infantil até o dia 7.

Pais ou responsáveis devem procurar as unidades escolares da rede municipal de educação das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Na ocasião, a família deve apresentar documentos como certidão de nascimento ou RG da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais e, se declarar trabalho, comprovante de trabalho da mãe da criança. Caso o endereço informado não seja o residencial, é importante apresentar também a comprovação e justificativa para o endereço indicado.

Trata-se do segundo período de inscrições dentro do Calendário Anual de Inscrição para Vagas em Creche, instituído este ano pela Prefeitura de Americana. O primeiro foi realizado em março e o próximo ocorrerá de 4 a 6 de setembro deste ano, para bebês nascidos até o último dia de inscrições. Crianças inscritas neste período têm atendimento previsto para o início do ano letivo seguinte.