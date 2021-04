Inscrições para o processo seletivo do Soma terminam nesta sexta-feira

Adolescentes que querem participar do programa devem ir até a instituição entre 8h e 10h30 com documentação necessária

Os adolescentes que desejam participar do programa de capacitação profissional oferecido pelo Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes) de Americana têm até a manhã desta sexta-feira (30) para realizar a inscrição.

Para participar do processo é preciso comparecer presencialmente à sede do Soma, localizada na Praça dos Expedicionários, 29, na Vila Medon, entre 8h e 10h30. Também há uma entrada do prédio que fica na Avenida Cillos. Até essa quinta-feira (29), segundo a instituição, foram feitas 889 inscrições.

Estão aptos a participar adolescentes regularmente matriculados no 9º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio, nascidos entre julho de 2005 e março de 2007 e residentes no município de Americana. Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o uso de máscara é obrigatório no momento da inscrição.

Para efetivar a participação no processo, o adolescente deve apresentar uma cópia do RG e CPF, uma declaração da matrícula da escola, constando ano/série e horário em que estuda, além de uma cópia de um comprovante de endereço (água, luz ou telefone) e uma caneta azul.

Também é preciso levar uma comprovação da renda familiar. Os trabalhadores que têm carteira de trabalho registrada devem trazer uma cópia do holerite, enquanto que os trabalhadores sem vínculo empregatício devem trazer declaração constando profissão e renda mensal.

Aposentados, pensionistas ou beneficiários de programa de transferência de renda (Bolsa Família ou BPC) devem trazer cópia do benefício. Os comprovantes de endereço e de renda familiar devem ser referentes aos meses de março ou abril de 2021.

Serão efetivados no programa de promoção da integração ao mercado de trabalho da entidade apenas os cadastros que tiverem a documentação completa, que tenham sido feitos pessoalmente e no período divulgado pela entidade.

As inscrições estão sendo presenciais por conta da quantidade de adolescentes que procuram o Soma e também pelas várias documentações que são requeridas para que a avaliação socioeconômica seja realizada, que é o próximo passo do processo.

O Soma é uma organização da sociedade civil que capacita e integra adolescentes ao mercado de trabalho, através de parcerias com empresários e outras instituições, como o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Em seus 59 anos de história, a entidade já formou cerca de 13 mil alunos na cidade.