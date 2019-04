Inscrições para o Soma começam nesta segunda

A partir de amanhã, o Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana) começa a receber inscrições para uma nova turma do curso de iniciação profissional.

Os interessados têm até a próxima sexta-feira para procurar pela sede da entidade e se inscrever. Ela está localizada na Avenida De Cillos, 29, na Vila Medon. O horário de atendimento é das 8h às 10h30. As inscrições não podem ser feitas pelo site, apenas pessoalmente. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O presidente do Soma, João Tavares, informa que todos os inscritos serão submetidos posteriormente a um processo classificatório para conseguir uma das 210 vagas disponíveis. O resultado deve sair no início de setembro.

Os alunos selecionados farão parte da turma com início previsto para janeiro de 2020. No ano passado, cerca de 700 adolescentes se inscreveram para tentar uma vaga no curso oferecido pela instituição. O Soma existe há 57 anos e anualmente abre novas turmas de iniciação profissional.

No final do ano passado, a instituição chegou a anunciar que não realizaria mais o processo classificatório devido à baixa demanda por contratações. Entretanto, a comoção da comunidade após a decisão fez com que a direção reconsiderasse. Desde a fundação, 13.640 adolescentes já passaram pela entidade.

Os estudantes entram no Soma com 15 anos e, ao longo do primeiro ano, participam de um programa preparatório antes de serem encaminhados para o mercado de trabalho, através dos programas de aprendizagem e estágio. Desde 2017, a instituição é qualificada para fornecer jovens aprendizes ao mercado de trabalho.

Quem pode se inscrever:

Adolescentes nascidos no ano de 2004, cursando o 1º ano do ensino médio

Adolescentes nascidos entre julho e dezembro de 2003, cursando o 1º ano do ensino médio

Adolescentes moradores de Americana

DOCUMENTOS:

Cópia do RG do adolescente (não pode ser o RG escolar)

Cópia do CPF do adolescente

Declaração de matrícula na escola, constando série e horário em que estuda

Cópia do comprovante de endereço do mês de fevereiro ou março de 2019 (água, luz ou telefone)

Cópia do holerite do mês de fevereiro ou março de 2019 de todos que trabalham na casa, registrados em carteira

Declaração constando profissão e salário de todos que trabalham na casa, sem registro em carteira

Cópia do comprovante de aposentadoria e/ou benefício, referente a fevereiro ou março de 2019 (pode ser extrato bancário)

Observação: é necessário levar caneta azul. A inscrição não será feita caso falte um dos documentos solicitados.