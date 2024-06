Inscrições para o Roteiro Gastronômico de Americana começam na segunda

A Prefeitura de Americana abre nesta segunda-feira (24), ao meio-dia, as inscrições para os estabelecimentos interessados em participar do Roteiro Gastronômico 2024, que irá comemorar o 149º aniversário do município com o pagode do cantor Dilsinho.

Lançado na manhã desta sexta-feira (21) durante coletiva de imprensa, o evento será realizado nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, no portal de entrada da cidade.

Assim como no ano passado, o roteiro terá entrada solidária, com a doação de 1 kg de arroz ou 1 litro de óleo, revertidos ao Fundo Social de Solidariedade de Americana. A festa será realizada das 17h às 22h na sexta-feira (30), e das 12h às 22h no sábado (31) e domingo (1º).

Cantor Dilsinho foi anunciado como atração principal do Roteiro Gastronômico – Foto: Stela Pires/Liberal

O roteiro reunirá até 40 estabelecimentos nesta edição, com opções variadas. As inscrições poderão ser realizadas no site da Prefeitura de Americana.

A estrutura será nos mesmos padrões da edição do ano anterior, com controle de acesso e as tendas dos estabelecimentos dispostas na Avenida Antônio Pinto Duarte. O espaço montado pela administração também contará com área para crianças.

Dilsinho sobe ao palco no último dia de evento. O cantor carioca é dono de sucessos como “Péssimo Negócio”, “Não Vai Embora” e “Mensagem Apagada.”

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, a pasta optou por um artista de gênero musical diferente do sertanejo de 2023, apresentado pela dupla César Menotti & Fabiano.

“Ele está em alta”, disse Marcia. A decisão por Dilsinho também passou por um processo de votação, realizado em diversas secretarias.

O restante da programação de shows será composta por artistas credenciados no município. O processo está aberto no site da administração na aba “Serviços”, “Licitações” e “Credenciamento”. O cadastro está aberto para músicos, bandas, grupos musicais, grupos folclóricos, DJs e locutores, que poderão ser considerados também para outros eventos da cidade.

O credenciamento, no entanto, não garante o artista na programação do roteiro. De acordo com a secretária, será feita uma seleção por uma comissão técnica que priorizará a diversidade de gêneros.

Durante a coletiva de anúncio, as autoridades presentes reforçaram o caráter de valorização dos estabelecimentos locais.

“O Roteiro Gastronômico é uma oportunidade para os comerciantes do setor divulgarem seus estabelecimentos, mostrando pratos e atraindo o público para os seus bares e restaurantes”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD).