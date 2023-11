Decoração ganhadora do concurso de 2021 na categoria “residência” – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

As inscrições para a edição 2023 do Concurso de Decoração Natalina de Americana já estão abertas. Os prêmios do “EnCantos e Luzes de Natal” variam entre jantares para a categoria de residências e valores em vales-compra para comércios. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o fim do dia 10 de dezembro.

Os interessados em participar do concurso devem acessar o site da Prefeitura de Americana. Em seguida selecionar o banner “Concurso de Decoração Natalina”, localizado na página inicial do portal. O regulamento também está disponível no endereço eletrônico.

Residência no Parque Novo Mundo atrai visitantes até de outras cidades – Foto: Claudeci Junior / Liberal 23.12.2023

O prêmio será dividido em duas categorias: residência e estabelecimento comercial. Segundo o regulamento, a decoração deverá ser instalada na fachada, jardim ou vitrine visíveis à via pública. A comissão julgadora será nomeada através da Secretaria de Cultura e Turismo e da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), parceira da ação.

Serão premiadas três decorações em cada categoria. Os ganhadores em residência receberão um troféu personalizado e os seguintes prêmios:

1º Lugar – Jantar para duas pessoas, oferecido pelo Empório Dal Giardino Ristorante & Pizzeria;

2º Lugar – Jantar para duas pessoas, oferecido pelo Bar Beppo Gastronomia;

3º Lugar – Quatro passaportes do Hopi Hari, oferecidos pelo Grupo Liberal.

Na categoria estabelecimento comercial, os ganhadores receberão um troféu personalizado e valores em vales-compra, observado as regras estabelecidas pela Acia, sendo:

1º Lugar – R$ 2.000

2º Lugar – R$ 1.000

3º Lugar – R$ 500

“Queremos um Natal iluminado e belo em nossa cidade e incentivamos a população a enfeitar suas casas, seus comércios, a fim de proporcionarmos momentos de muita alegria”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

O resultado oficial será divulgado no dia 15 de dezembro. A solenidade de premiação será realizada no dia 19, às 21h, na Praça Comendador Müller, no Centro.