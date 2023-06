Inscrições para moradia popular caem em Americana, mas fila tem 10 mil pessoas

Redução de novos cadastros tem relação com o surgimento de empreendimentos, diz secretário

Condomínio residencial com 315 unidades em construção na Balsa - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O número de inscrições no cadastro da Habitação para moradias populares tem caído ano a ano em Americana. Mesmo assim, há 10.018 pessoas na fila à espera de sua casa própria.

“Apesar de o número de novas inscrições estar diminuindo anualmente, é uma quantidade bastante significativa”, avalia o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Cezaretto.

Conforme dados divulgados pela prefeitura em resposta a um requerimento do vereador Dr. Daniel (PDT), 3.764 moradores se inscreveram em 2018. Nos anos seguintes, houve consecutivas quedas na quantidade de novos cadastros, com 2.523 em 2019, 1.498 em 2020, 994 em 2021 e 786 em 2022.

Neste ano, até o início deste mês, 453 pessoas haviam feito a inscrição.

Essa redução, segundo Cezaretto, tem relação com o surgimento de empreendimentos que possibilitam financiamento por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.

“Hoje, é muito mais simples a aquisição e financiamento de um imóvel próprio do que há 15, 20 anos, e isso reflete diretamente nas inscrições”, afirma.

Na resposta ao requerimento, a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano lembra que, em 2022, firmou convênio com o Governo de São Paulo para construção de um condomínio voltado a famílias de baixa renda no Jardim da Balsa 2, com 394 apartamentos.

Ao LIBERAL, a prefeitura informou que os trâmites estão na fase final para a abertura, em breve, do processo licitatório. A administração municipal apontou que também continua em busca de novas parcerias junto ao governo federal, ao Estado e ao setor privado.

A inscrição habitacional pode ser feita por meio do site inscricaohabitacao.ameriana.sp.gov.br/login.

Os interessados precisam atender aos requisitos previstos na legislação municipal, que são: não possuir imóvel, não ter sido atendido por nenhum programa habitacional por meio de financiamento público, residir ou trabalhar no município há pelo menos cinco anos consecutivos e ter renda bruta familiar limitada a sete salários mínimos.