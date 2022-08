Inscrições para cursos do Novotec Expresso seguem até a próxima segunda-feira

As inscrições para os cursos profissionalizantes e gratuitos do 2º semestre do Novotec Expresso seguem até a próxima segunda-feira (15). Ao todo, o programa oferece 280 vagas para as cidades de Americana, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

Os cursos profissionalizantes são voltados para jovens que tenham entre 14 e 24 anos, com ensino fundamental completo e que estejam no ensino médio, ou que sejam recém-formados. As inscrições acontecem pelo site www.novotec.sp.gov.br.

A duração dos cursos de qualificação é de 120 horas, realizado no contraturno escolar em um semestre, com cerca de 3 ou 4 meses de duração. Além dos cursos presenciais, o Novotec Expresso também oferece aulas remotas.

BOLSA AUXÍLIO

Os estudantes cadastrados no Novotec Expresso podem receber uma bolsa auxílio de até R$ 600. O valor é dividido em quatro parcelas mensais de R$ 150.

Podem receber a bolsa aqueles estudantes que estejam regularmente matriculados no ensino médio nas escolas da rede estadual da Secretaria de Educação, apresentar frequência acima de 75% nas aulas do Novotec Expresso e ter renda familiar de até três salários-mínimos.

Confira as vagas disponíveis na região: