Inscrições para creches passam a ser feitas em três períodos do ano em Americana

Prefeitura implantou calendário com a divulgação prévia das datas nos meses de março, junho e setembro

A Prefeitura de Americana passa a ter, em 2023, três períodos de inscrição para as creches: março, junho e setembro. Até então, havia dois. O Executivo também implantou um calendário com a divulgação prévia das datas no início de cada ano.

O cronograma deste ano prevê inscrições entre 6 e 8 de março, para crianças nascidas até 30 de novembro de 2022; de 5 a 7 de julho, para bebês nascidos até 28 de fevereiro; e de 4 a 6 de setembro, para quem nasceu até 6 de setembro. Crianças inscritas neste período têm atendimento previsto para o início do ano letivo seguinte.

“Já divulgamos para que as famílias e as próprias escolas se organizem”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Creche Taperá, no Cariobinha: ao menos 7,8 mil alunos retornam nesta quarta para as unidades de ensino – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

As inscrições poderão ser feitas das 8 às 12h e das 13 até 16h, em todas as unidades escolares. Na ocasião, a família deve apresentar documentos como certidão de nascimento e/ou RG da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais e, se declarar trabalho, comprovante da mãe.

Caso o endereço informado não seja o residencial, a prefeitura pede a comprovação e justificativa. As vagas em creche destinam-se a crianças a partir de 4 meses.

“Esta ação demonstra o compromisso da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi com a educação desde os anos iniciais. Incluir um terceiro período no calendário para vagas em creche assegura, durante todo o ano, o direito das famílias mas principalmente das crianças a uma educação de qualidade”, afirmou Ghizini.

RETORNO. Ao menos 7,8 mil alunos da educação infantil retornam hoje às creches, Casas da Criança e Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) para o início do ano letivo.

Nesta fase de adaptação, as crianças de 0 a 5 anos ficarão nas unidades por curtos períodos, para se ambientarem.

“Na educação infantil, teremos ao longo da semana a retomada das aulas com o período de adaptação das nossas crianças para que, na semana que vem, se inicie propriamente o trabalho”, comentou o secretário.