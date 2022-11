Inscrições para concurso público da Prefeitura de Americana são prorrogadas

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Americana foram prorrogadas até o dia 21 de novembro. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município. Anteriormente, a data limite era esta quarta-feira (9).

Para se candidatar, os interessados devem seguir a instruções do site do Instituto Avança SP (www.avancasp.org.br), responsável pela realização do concurso. Ao todo são 298 vagas para 92 cargos.

Os salários variam de R$ 1.653,70 a R$ 13.419, além de benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 730, almoço nos refeitórios da prefeitura e vale-transporte.

“A prorrogação do prazo por mais alguns dias é uma oportunidade para aquelas pessoas que ainda não conseguiram fazer a inscrição, seja por questões financeiras ou por qualquer outro motivo”, disse em nota o secretário Municipal de Administração Eduardo Flores.

De acordo com o secretário, a extensão do período para efetuar as inscrição não afetará o restante das datas que constam no edital do concurso. As provas objetivas continuam previstas para os dias 22 e 29 de janeiro e a homologação do concurso deve ocorrer entre 28 de fevereiro e 15 de março.

