Inscrições para concurso da Prefeitura de Americana terminam nesta quarta

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Americana terminam nesta quarta-feira. Interessados devem se inscrever no site do Avança SP, instituto responsável pelas provas, marcadas para 22 e 29 de janeiro de 2023.

Ao todo, há 298 vagas para 92 cargos diferentes. O número de postos de trabalho, no entanto, pode aumentar, dependendo das necessidades da administração municipal, pois todas as funções terão cadastro de reserva. O concurso abrange praticamente todas as secretarias do Executivo, com foco em Saúde e Educação.

A inscrição custa de R$ 45 a R$ 81. Existem vagas para pessoas com ensino fundamental incompleto a superior. Os salários variam de R$ 1,6 mil a R$ 13,4 mil. A prefeitura não realizava um concurso para diversos cargos desde 2010.

Haverá duas provas em 22 de janeiro: uma às 9h, para candidatos aos cargos de professor de educação infantil, professor de ensino fundamental 2 de português, matemática e história, professor de educação especial, professor de escola de música voltado para percussão e professor desportivo; e outra às 14h, para professor de creche, professor de ensino fundamental 1, professor de ensino fundamental 2 de artes, ciências, educação física, geografia e inglês, e professor de piano.

Outras duas provas ocorrem em 29 de janeiro: uma às 9h, para cargos de ensino fundamental completo e incompleto, e cargos de ensino superior completo, exceto professor; e outra às 14h, para cargos de ensino médio completo e técnico.