Inscrições em creches de Americana começam no dia 19

As inscrições para vagas em creches de Americana serão abertas entre os dias 19 e 22 deste mês. As vagas são para crianças com quatro meses completos até 30 de novembro deste ano.

Os pais ou responsáveis devem comparecer em uma unidade escolar, seja creche, Casa da Criança ou entidade conveniada, para efetuar a inscrição. O atendimento das unidades acontece das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Deve ser apresentado original e cópia da certidão de nascimento e comprovante de endereço no nome dos pais ou responsáveis legais. No ato de inscrição é necessário apresentar o documento comprobatório de trabalho da mãe.

Em caso de dúvidas, a recomendação da Secretaria de Educação é para que o responsável procure a unidade escolar mais próxima de sua casa.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.