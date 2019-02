Inscrição para seleção de professores termina nesta terça

As inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação de professores temporários, em substituição aos titulares de cargo efetivo da Rede Municipal de Ensino de Americana, terminam nesta terça-feira (12), às 23h59. O candidato pode se inscrever pelo site do processo seletivo. A Secretaria de Educação de Americana recebeu 2.441 inscrições até as 15h desta segunda-feira (11).

A secretária de Educação de Americana, Evelene Ponce Medina, lembra que o candidato precisa ter atenção ao se inscrever e seguir as orientações do edital. Foto: Arquivo / O Liberal

“Tem muita inscrição sendo cancelada porque não foi feita corretamente por falta de CPF ou outro dado”, afirmou. Estão inscritos 1.603 candidatos (até às 15h de hoje), sendo que uma pessoa pode se inscrever para mais de uma função. Para confirmar a inscrição, basta o candidato entrar no site e ver se o seu nome está na lista.

O candidato que cometer erros na inscrição pode enviar um e-mail para processoseletivo@seducpma.com pedindo correção.

No dia 15 de fevereiro, a secretaria vai publicar a classificação inicial dos candidatos. De 18 a 22 de fevereiro, os candidatos precisam entregar os documentos na sede da Secretaria de Educação (Rua dos Professores, 40, centro). A solicitação de recurso deve ser feita de 25 a 26 de fevereiro. No dia 1º de março, acontece a homologação e publicação da classificação final.

A secretaria está oferecendo 25 vagas para professor de Creche substituto; cinco vagas para Professor de Educação Básica 1 (Educação Infantil Substituto); 15 vagas para Professor de Educação Básica 1 (Ensino Fundamental Substituto); e uma vaga para professor de Educação Básica 2 (Peb2) Substituto para cada uma das seguintes áreas: Artes, Ciências Físicas e Biológicas, Geografia, História, Educação Física, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática.

A jornada de trabalho do candidato a ser contratado é limitada a 40 horas semanais, podendo ocorrer o turno diurno e/ou noturno, de acordo com as necessidades da administração.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.