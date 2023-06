Inovação e sustentabilidade na indústria têxtil são temas de desafio na Etec Polivalente

Propostas vencedoras serão apresentadas no Fórum de Inovação, Ciência e Tecnologia da Câmara - Foto: Divulgação / Câmara de Americana

Cerca de 240 estudantes da Etec Polivalente de Americana participaram, nesta terça-feira, do Ideathon (Desafio de Inovação no Setor Têxtil). Na ocasião, foram premiadas as três melhores ideias para uma situação problema apresentada pelo Sinditec (Sindicato das Indústrias Têxteis).

A iniciativa foi idealizada no Fórum de Inovação, Ciência e Tecnologia da Câmara de Americana pela coordenadora e professora da Etec de Americana, Silmara Azevedo, que atua como agente de inovação na Inova, assessoria de inovação do CPS (Centro Paula Souza).

No evento, o Sinditec, representado pelo consultor técnico Adão Souza apresentou uma situação problema contemplando três temas – estratégias para as empresas valorizarem e reterem talentos; soluções criativas e inovadoras para resolver a escassez de mão de obra produtiva; e como a indústria têxtil pode aprimorar o processo de reciclagem para reduzir o impacto ambiental.

O grupo de estudante classificado em primeiro lugar sugeriu o reaproveitamento da fibra da casca da laranja para fazer tecidos e o que ocupou a segunda posição, recomendou a substituição de fibras sintéticas por fibras de cânhamo (uma planta).

O terceiro lugar teve empate com duas propostas para qualificação de mão de obra. Um dos grupos acredita que o melhor caminho é conscientizar as pessoas sobre a necessidade de qualificação por meio de eventos e pequenos investimentos em área de lazer nas empresas. E o segundo grupo sugere um guia de incentivo para os jovens se qualificarem.

Para Souza, consultor técnico do Sinditec, a iniciativa é uma oportunidade dos jovens terem contato com o setor têxtil, que é a “menina dos olhos da região”, e quem sabe em um futuro fazer parte desse segmento. “Um dos gargalos do setor produtivo e isso inclui as indústrias têxteis é justamente a falta de mão de obra produtiva. Então, vejo esse desafio como uma maneira de plantar uma sementinha para colher no futuro”.

As propostas vencedoras serão apresentadas no Fórum de Inovação, Ciência e Tecnologia da Câmara de Americana no próximo 21 de junho.