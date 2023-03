Inovação e custo-benefício atraem visitantes à Tecnotêxtil, em Americana

Tecnologia, sustentabilidade, custo-benefício e inovação. São esses os principais motivos que levam visitantes e compradores à sexta edição da Tecnotêxtil Brasil, realizada até sexta-feira, em Americana.

Promovida pelo Febratex Group, referência no mercado brasileiro como especialista em feiras de negócios, a Tecnotêxtil Brasil teve início na última terça-feira, nas dependências da Fidam (Feira Industrial de Americana). Só no primeiro dia contou com a presença de 3.170 pessoas de vários cantos do país como Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Evento vem promovendo o mercado têxtil em Americana desde a última terça – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O evento reúne 120 empresas de oito países, incluindo o Brasil. Desse total, 27 estão localizadas em três das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), sendo 19 em Americana, cinco em Santa Bárbara d’Oeste e três em Nova Odessa.

Uma delas é a VMZ Química, em Americana. Fornecedora de insumos para indústria têxtil, a empresa está há menos de três anos no mercado e já se destaca por oferecer um produto personalizado customizado. A marca tem um portfólio de pó (agentes de engomagem) usados para conferir resistência aos fios, além de auxiliares e corantes para outros processos da indústria têxtil.

“Cada segmento da cadeia têxtil tem um portfólio e dentro dele temos algumas inovações. Na linha de engomagem, por exemplo, não temos só produtos de prateleiras. Vamos até os clientes, entendemos a necessidade dele e desenvolvemos uma base de formação específica”, explica João Zucco, sócio-diretor da VMZ Química.

Nas demais aplicações, a empresa inova com produtos multifuncionais. “Hoje a gente consegue na mesma base de formação entregar um único produto com diferentes funções”, afirma. O grupo começou as operações em Carapicuíba e em menos de um ano mudou para Americana porque grande parte da receita e do mercado da VMZ Química está no município e nas vizinhas Nova Odessa e Sumaré.

Além do Brasil, a feira reúne empresas do Paquistão, Estados Unidos, Colômbia, Holanda, Índia, Turquia e China. São mais de 300 marcas expondo produtos e serviços para o setor têxtil e de confecção, em segmentos como: máquina de costura e de bordado, máquina de corte, fios, teares, tintas e substratos para impressão, máquina de impressão digital, entre outros.

“Temos observado que muitas empresas estão trazendo funcionários para conhecer os equipamentos, as exposições. E o contrário também acontece. Expositores aproveitam o período da manhã, uma vez que a feira começa às 14 horas, para fazer uma visita in loco em indústrias interessadas pelos produtos ofertados na feira”, afirma Hélvio Roberto Pompeo Madeira, diretor presidente do Febratex Group.