Início do funcionamento do novo CAPs de Americana leva quase um mês

Com as chaves entregues pela Secretaria de Estado da Saúde no dia 15 de maio, o novo CAPs (Centro de Atenção Psicossocial) Adulto de Americana – construído no Jardim Dona Rosa, na região do Mário Covas – só deve entrar em funcionamento na próxima segunda-feira, quase um mês após a entrega.

De acordo com informações da prefeitura, a obra teve investimento de R$ 3 milhões por meio do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Além do espaço físico, o Estado também arcou com o mobiliário e equipamentos do prédio. O novo prédio foi instalado em uma área de 610 metros quadrados e está pronto para receber a média de 150 pacientes por mês para 500 procedimentos (entre atendimentos e atividades). Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Na entrega, a prefeitura informou que a mudança começaria nos próximos dias, mas isso só teve início nesta terça-feira com o remanejamento de alguns mobiliários, prontuários, materiais diversos para oficinas de terapia ocupacional, entre outras atividades.

O atendimento será iniciado na segunda-feira, segundo a administração, sendo que os pacientes que estão sendo assistidos serão convocados, via telefone, para comparecer em consulta. O atendimento ficará suspenso somente nesta semana em razão da mudança e organização nas novas instalações.

O prédio fica na Rua Estevão Carlos Silvestrini, 115, Jardim Dona Rosa. O horário de funcionamento será das 7 às 17 horas.