Iniciativa solidária reforma quarto de moradora do Antônio Zanaga

Giani Riami foi sorteada em campanha com a colaboração do Instituto Rosa do Bem

Giani com parceiros que possibilitaram a reforma do quarto - Foto: Claudeci Junior/Liberal

O dia 22 de novembro de 2023 ficará para sempre na memória de Giani Aline Riami, de 53 anos, moradora do Zanaga, em Americana. Sorteada em uma campanha, ela teve o quarto todo reformado. E a entrega do cômodo aconteceu nesta quarta-feira (22).

“Amei. Está começando a cair a ficha. Não dá nem vontade de sair do quarto, ficou lindo, muito mais do que imaginei”, disse em entrevista ao LIBERAL.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O quarto renovado é fruto de uma iniciativa solidária realizada pelo segundo ano consecutivo pelo Seo Fritz Móveis e Colchões, em parceria com Petri Planejados e Azimuth Renováveis, com a colaboração do Instituto Rosa do Bem.

Juntas, as empresas promoveram um café da tarde com mulheres que estão passando ou que já passaram por tratamento de câncer.

Giani, que ganhou a reforma do quarto – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Cerca de 50 pessoas participaram do encontro, marcado pelo sorteio de um cômodo totalmente reformado.

O presente é uma forma que encontraram para transformar um espaço da casa em um ambiente acolhedor para uma dessas mulheres. E a vencedora foi Giani.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Estava atenta ao sorteio para ver quem ganharia, mas não estava pensando em mim e acabou dando meu nome”, recorda Giani.

Ela descobriu o câncer de mama em novembro de 2021, durante a pandemia da Covid-19.

Após uma cirurgia em março do ano seguinte e o término do tratamento de radioterapia em junho do mesmo ano, Giani agora está em um regime de manutenção a cada seis meses.

O quarto reformado – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Além da reforma do cômodo, a ação arrecadou R$ 17 mil para o Instituto Rosa do Bem.

Durante o mês de outubro, período dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama, a loja Seo Fritz e os parceiros Petri Planejados e Azimuth Renováveis reverteram 2% das vendas para o instituto, que dá suporte para que mulheres diagnosticadas façam o tratamento no Hospital de Amor, incluindo o custeio da pousada em Barretos.