Informativo Socioeconômico reúne dados de Americana há quase 40 anos

Em 2021, foram feitos 34.931 exames radiológicos no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. No PA (Pronto Atendimento) do Zanaga, o número de consultas somou 70.810. As creches municipais e casas da criança serviram 176.951 refeições. Uma criança, do sexo feminino, vítima de tráfico de pessoas, foi atendida pelo Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

Havia 175 supermercados cadastrados na cidade no ano passado. Foram protestados R$ 109 milhões em dívidas no fórum local. Os contribuintes pagaram R$ 586.911,87 em taxas de cemitério para a prefeitura. Na Biblioteca Municipal, 249 novos cadastros de leitores foram feitos. O Parque Ecológico recebeu 214.029 visitas. Só 46 de 341 recursos contra multas acabaram deferidos pela junta administrativa de infrações de trânsito.

Thiago e Cidinha, com a primeira e a última edição do informativo – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O amontoado de estatísticas é apenas uma pequena parte da nova edição do Informativo Socioeconômico produzido pela Secretaria de Planejamento de Americana e lançado na última quinta-feira em uma solenidade que reuniu autoridades na prefeitura.

Organizado por dois servidores e com a colaboração de secretarias e órgãos públicos diversos do município, do Estado e de abrangência federal e até mesmo do setor privado, o compêndio é uma ferramenta importante para o direcionamento de políticas públicas na cidade.

Trata-se de um documento raro nos municípios brasileiros, de mais de 200 páginas, acessível a qualquer um em Americana – do contribuinte pagador de impostos ao empresário que procura uma área para construir um shopping.

A produção dele começou em 1985. Na época, a falta de organização dos dados da cidade dificultava os projetos da prefeitura. A ideia inicial era que fossem duas edições dentro de um ano, conta a arquiteta Elisabete Favaretto Bonin, de 66 anos, responsável pela primeira edição e até hoje servidora do Planejamento.

“Queriam fazer a cada seis meses”, lembrou ela. Mas a dificuldade em compilar as informações não permitiu que houvesse tempo hábil para isso dentro de um ano. Gráficos e tabelas, por exemplo, eram feitos com régua e caneta.

A partir de 2002, a responsabilidade pelo informativo passou para a socióloga Maria Aparecida Martins Feliciano, 68, conhecida como Cidinha na secretaria. Ela lembra que a produção do anuário era mais trabalhosa, já que os recursos tecnológicos ainda eram menores. “Nós tínhamos que mandar ofício, pelo Correio, com aviso de recebimento [para obter os dados]. Agora é tudo por e-mail”, explica.

RELEVÂNCIA

As informações que constam no levantamento são importantes para a tomada de decisões no município, diz o secretário municipal de Planejamento, Diego Guidolin. “É um raio-x da cidade para que tenhamos um município cada vez mais planejado, sustentável”, comentou.

A título de exemplo, dados como a quantidade de crianças nascidas em uma determinada região da cidade num período de tempo podem ajudar o município a se planejar para a construção futura de uma escola no local.

Da mesma forma, a média histórica de atendimentos em uma unidade de saúde de um bairro pode indicar a necessidade de ampliação ou da construção de um novo espaço para os pacientes ou até mesmo como fazer a distribuição de vacinas para as campanhas de imunização.

Para Cidinha, a produção do informativo é uma forma de acompanhar e promover o desenvolvimento na cidade. “A gente faz um retrato do município. O mais importante é que todas as políticas públicas passam por esse informativo. É um trabalhinho escondido, mas de grande utilidade”, diz ela.

Cidinha tem a ajuda do servidor Thiago Hikaru Tanaka, 40, formado em administração e que já deu aulas de estatística. Segundo ele, a maior dificuldade continua sendo a obtenção de todos os dados, já que as fontes são múltiplas e nem sempre vinculadas à prefeitura.

O informativo está disponível no site da prefeitura. Neste ano, pela primeira vez, ele traz dados sobre a educação à distância, como o número de alunos matriculados por faculdade. Mas a informação que chamou a atenção da dupla foi a quantidade de sepultamentos nos cemitérios da cidade – passou de 2.088, em 2020, para 2.549, no ano passado, evolução atribuída à pandemia.

Para a próxima edição, a ansiedade de Cidinha e Thiago é maior. A expectativa é pelos dados do Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que começa nesta segunda-feira e é fonte para grande parte do informativo.