Infestação de pernilongo esvazia inseticida nas prateleiras de mercados

A proliferação de pernilongos nos últimos dias em Americana fez com que as vendas de inseticidas disparassem nos supermercados. Nesta quarta-feira, o LIBERAL visitou alguns estabelecimentos e encontrou prateleiras vazias. A Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) tem recebido, em média, 20 reclamações de moradores por dia.

“Vendi tudo, estou zerado. De semana passada pra cá vendemos uns 300 inseticidas ou mais. Nunca vi igual. Não tem um cliente que entra aqui e não reclama de pernilongo. Moradores que residem inclusive em prédios, no sétimo, oitavo andar”, declarou Alessandro Claus, proprietário de um supermercado no Jardim Paulistano.

O incômodo causado pelos insetos fez com que Ricardo Alexandre Baliani, proprietário de um supermercado no Parque das Nações, corresse na manhã desta quarta-feira para repor o estoque de inseticidas. Ele comprou dez pacotes do produto, sendo que cada um deles contém 24 aerossol.

“Não vence repor. Hoje [ontem] de manhã já vendi cinco. Mas na parte da tarde é quando mais vende. Tem cliente que sai com dois, três de uma vez”, afirmou Ricardo.

Funcionária de um supermercado no Jaguari, Raissa Oliveira da Silva afirmou em entrevista ao LIBERAL que na segunda-feira da semana passada chegaram 70 inseticidas e na sexta já não tinha mais. “Nunca vendeu tanto”, disse.

Quando a reportagem chegou nesse supermercado no começo da tarde desta quarta-feira, Raissa estava etiquetando os produtos para repor na prateleira. Eram frascos de aerossol, repelentes elétricos (para colocar na tomada) e veneno em forma de espiral.

“Não tem um predileto, tudo que coloca na prateleira está saindo”, declarou Raissa. O preço médio do aerossol é R$ 17,99. Já o repelente elétrico, R$ 15,99, e o espiral, R$ 5,94.

A personal Nayara Torre, 33 anos, não sabe mais a que meios recorrer para espantar os insetos. “Um pouco antes da cinco horas fecho toda a casa, coloco veneno na tomada e ainda uso aerossol. Ligo ventilador e ar condicionado, mas nem assim estamos conseguindo dormir direito”, desabafou.

A situação também está insuportável no Nova Carioba, afirmou a analista financeira Thais Finardi Justi, 34 anos. “Está impossível, fora da realidade. Achei que fosse algo pontual, mas em conversa com os vizinhos descobri que não é. Fechamos tudo, usamos inseticida, mas não adianta”.

Doutora em biologia, Brigida Queiroz afirmou em entrevista ao LIBERAL nesta terça-feira que as únicas opções para os moradores que estão tendo que lidar com a proliferação do mosquito é manter as casas limpas, fechar o lixo, as janelas e portas no final da tarde, momento em que os insetos estão mais agitados.

De acordo com ela, o aumento dos pernilongos está associado às altas temperaturas e às chuvas. “O ciclo de vida deles é rápido e a água ajuda as larvas a proliferarem e a se reproduzirem. Então esse aumento está atrelado ao calor e a chuva”, explicou.

Sobre pernilongos

Entenda a espécie

A espécie mais comum dos pernilongos é a Culex, que possui cor marrom claro a escuro, sem manchas brancas nas pernas e que mede cerca de meio centímetro. Os adultos vivem em média 30 dias. Tanto as fêmeas como os machos alimentam-se de seiva das plantas. Durante o dia, abrigam-se em locais escuros e protegidos do vento. Porém, à noite, as fêmeas saem a procura de sangue para produzir seus ovos, picando as pessoas.

O que atrai os mosquitos?

Nos seres humanos, o cheiro e a temperatura corporal são os principais fatores. Os mosquitos também são atraídos pelo dióxido de carbono (CO2) emitido pela respiração.

Quais os riscos da picada?

Em geral, a picada provoca apenas irritação e coceira, que surge porque o mosquito, ao picar, libera uma proteína que lubrifica e irrita a pele. Mas é possível o mosquito transmitir encefalites e elefantíase.

Por que há tantos pernilongos agora?

É comum que haja um grande número de mosquitos durante a primavera e o verão. Nessas épocas, os pernilongos se reproduzem com maior intensidade, porque se aproveitam dos períodos quentes e chuvosos para acelerar o desenvolvimento de suas proles. O aumento desordenado, no entanto, pode ter relação com o desequilíbrio ambiental.

Como enfrentar os pernilongos?

Não deixe água parada; não jogue lixo em córregos, bueiros e valetas; vede bem fossas e ralos; use telas em portas e janelas; use mosquiteiros; passe repelente (no caso de crianças, é preciso atenção para os repelentes apropriados).