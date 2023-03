Indústria têxtil em Americana é tema de documentário

Filme "Americana conta sua história: em fatos e prosa - Parte 3" tem previsão de ser lançado no fim do ano

A história da indústria têxtil de Americana será contada em um documentário, que deve ser lançado entre novembro e dezembro deste ano. O filme vai se chamar “Americana conta sua história: em fatos e prosa – Parte 3”. É a continuação de projetos documentais com o mesmo nome que narram fatos e curiosidades sobre a cidade, a partir do olhar de antigos moradores e historiadores.

“Esse terceiro conta a industrialização de Americana, a fase lá de Carioba, passando por Princesa Tecelã, passando pelas crises que Americana teve na época da crise têxtil, todo o glamour que Americana teve, as famílias, os faccionistas que trabalhavam para a indústria, quando todo mundo acabou sendo envolvido nesse segmento. E vamos chegar até a saída das indústrias têxteis da cidade por ‘N’ motivos”, diz o autor e diretor Carlos Sant’Anna.

Grupo produz série sobre a história de Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Produzida pela Gil Produções, a obra também tem José Gilmar Iatarola como proponente e supervisor geral, Franco Iatarola como produtor executivo, Leandro Agnuzzi como coordenador de produção e Walter Veneciano como agente cultural.

Os depoimentos devem ser gravados a partir de abril. Realizado por meio do Proac (Programa de Ação Cultural), do Governo de São Paulo, o projeto atualmente está em fase de captação de recursos. “Temos diversos apoiadores que contribuem”, afirma.

Os responsáveis também querem atrair a participação de pessoas que possam contribuir com histórias e fotos. “Naquela época, o pessoal fotografava muito pouco. Então, a gente vai tentar arrebanhar o material dessa forma.”

O documentário terá duração aproximada de 50 minutos e vai contar com depoimentos de ex-funcionários das tecelagens, familiares de proprietários, comerciantes de tecidos, integrantes da Fidam (Feira Industrial de Americana) e da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), pessoas que vivenciaram todas as fases do segmento, antigos comerciantes e funcionários de novas empresas.

O primeiro filme da série abordou a história de Carioba e o sentimento das pessoas pela cidade. O segundo teve como foco a educação. Ambos estão em formato de longa-metragem. Além desse terceiro, haverá outros dois filmes, que ainda não têm tema definido.