Indulto natalino de Bolsonaro livra Diego de pena de prisão

Juiz concluiu que ex-prefeito de Americana se encaixa nos critérios do decreto de 2022

O indulto natalino concedido em 22 de dezembro pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) livrou o ex-prefeito de Americana Diego De Nadai de uma pena de prisão que ele cumpria desde 26 de janeiro de 2021.

Após pedido da defesa e manifestação favorável do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), o juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza concluiu que Diego se encaixa nos critérios previstos no decreto de indulto (11.302, de 2022).

A decisão se baseia no artigo que prevê o benefício para condenados por crimes com pena máxima inferior a cinco anos de prisão. O ex-prefeito sido condenado a quatro anos e quatro meses. Quando houve a solicitação da defesa, em 2 de janeiro, ele já havia cumprido um ano, 11 meses e sete dias de pena.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Porém, Diego nunca chegou a ser, de fato, preso. Ele iniciou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, em Monte Verde (MG), e segundo sua defesa, antes do indulto, estava em regime aberto.

“Como o caso dele se enquadrava nas exigências do decreto presidencial que concede indulto, nós requerermos e o juiz concedeu”, disse Paulo Henrique de Moraes Sarmento, advogado do ex-prefeito.

CASO. A condenação é referente a uma denúncia feita pelo MP em 30 de novembro de 2016, por crime de responsabilidade.

De acordo com o promotor Sergio Claro Buonamici, nos dois últimos quadrimestres de 2012, o ex-prefeito assumiu despesas de R$ 141,5 milhões “sem que houvesse disponibilidade financeira para pagamento naquele exercício ou no próximo”. O movimento teria provocado um rombo de R$ 127 milhões nos cofres públicos.

A documentação colhida durante inquérito policial também demonstrava a prática “continuada” de quebra na ordem cronológica de pagamento de precatórios, relacionados a contratos de licitação, sem prévia justificativa e sem a devida publicidade.

A defesa de Diego argumenta que todas as despesas assumidas foram em saúde e, portanto, “esse rombo dito pela acusação” foi revertido “integralmente para o povo desta cidade”.