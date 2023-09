Pronto atendimento São José foi inaugurado pela prefeitura em março - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A rede de saúde de Americana atingiu a cobertura de 50% da população com ações de assistência básica em saúde e agora poderá pleitear R$ 350 mil para as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

O avanço representa um crescimento expressivo em relação ao índice de 10,5% registrado em janeiro de 2021, de acordo com dados do histórico de cobertura do site e-Gestor, do Ministério da Saúde.

A cobertura em questão é uma exigência do Ministério da Saúde para habilitar as UPAs nos municípios.

Para o órgão federal, a cobertura de 50% na atenção básica representa uma garantia de que o município investe adequadamente em saúde, ficando a UPA destinada exclusivamente aos atendimentos de urgência e emergência.

Segundo a prefeitura, quando o município atinge 50% de cobertura na área da atenção básica, o ministério o contempla com incremento de recursos no setor da urgência e emergência, a partir da habilitação da UPA.

O recurso é de cerca de R$ 175 mil mensais para cada UPA.

Atualmente, Americana conta com duas unidades de pronto-atendimento (PA Zanaga e UPA São José) e mantém ambas com recursos próprios.

Com a cobertura de 50% na atenção básica, o município vai solicitar a vinda desses valores, os quais serão utilizados no aprimoramento das ações na rede de urgência e emergência.

RESULTADO

Diversos fatores contribuíram para a melhoria da cobertura, incluindo a reorganização do sistema municipal de saúde, o replanejamento de territórios, a adequação do quadro de servidores por meio da contratação de profissionais e a habilitação de novas equipes de saúde.