Indesejado, morcegos são protegidos por lei

A confirmação da presença do vírus da raiva no morcego encontrado morto no bairro Antonio Zanaga, em Americana, na semana passada, fez crescer o número de notificações pela presença do animal em diferentes pontos do município, segundo o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Não foram divulgados números deste aumento. Mas não há muito o que se fazer. Classificado como animal silvestre e protegido por lei, o jeito é buscar convivência pacífica com o mamífero.

O morcego é um animal de hábito noturno. Ao entardecer, ele chega em revoada, buscando alimento na copa das árvores. Apesar de na maioria das vezes não ser bem-vindo, ele tem papel importante no equilíbrio ambiental. A espécie dissemina sementes e atua na polinização de plantas. Como se alimenta também de insetos, ajuda a manter essa população sob controle. Foto: Reprodução

A veterinária responsável técnica do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição, lembra que a espécie comum na área urbana é a do tipo não hematófago, ou seja, não se alimenta de sangue. Neste caso, a transmissão do vírus da raiva se dá pelo contato e não pela picada. A orientação então é para nunca colocar a mão no morcego. Também é importante evitar o contato do bicho com os animais domésticos.

Nem todo morcego é portador do vírus. Mas é preciso estar atento. Encontrar um exemplar morto pode ser um indicativo de que há algo errado. Em casos assim, a orientação é acionar o Centro de Zoonoses. Se por algum motivo acontecer contato da pele com o animal, a recomendação é buscar imediatamente atendimento médico.

Durante o dia, os morcegos procuram por ambientes escuros e fechados para se protegerem do sol. Por isso, não é raro encontrarem condições ideais em forros e sótãos residenciais. Em situações como essa podem ser adotadas estratégias para conter a entrada do mamífero nas casas. O Centro de Zoonoses recomenda alterações estruturais no imóvel, como vedar os vãos nos telhados e fechar acesso a forros.

Mesmo com todos os cuidados, a vacinação dos cães e gatos continua sendo a melhor prevenção para evitar a raiva. A Zoonoses oferece o serviço gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O endereço é Avenida Heitor Siqueira, 1.520, no Jardim da Mata, região da Praia Azul.