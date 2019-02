Incêndios atingem lanchonete e casa em Americana

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Incêndios atingiram dois imóveis de Americana na manhã deste sábado. O primeiro caso ocorreu em uma lanchonete que fica localizada na Rua Doze de Novembro, no Centro, e o segundo em uma casa de fundos na Rua São Lucas, no São Vito. Não houve vítimas.

Foto: Corpo de Bombeiros - Divulgação

No caso da lanchonete, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por moradores, por volta das 9h. Eles relataram uma suspeita de incêndio e quando os soldados chegaram ao local as chamas estavam confinadas na cozinha do estabelecimento. Elas foram extintas após cerca de 30 minutos e não se alastraram para as construções vizinhas, ainda conforme o grupamento.

Cerca de meia hora depois, uma equipe de bombeiros chegou a uma casa que fica na Rua São Lucas e conteve o fogo cerca de 20 minutos depois. Não havia moradores no local, e um deles estava dormindo na casa da frente. Sua mãe tinha saído para ir na missa quando as chamas começaram. O Corpo de Bombeiros não soube informar o que provocou os dois incêndios e nem prejuízo material, acrescentando que isso vai depender de perícia no local.