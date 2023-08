Incêndio gera prejuízos em madeireira perto da entrada de Americana

Um incêndio gerou prejuízos numa madeireira perto da entrada de Americana pela Rodovia Anhanguera (SP-330), na esquina das avenidas Angelina Pascoti e Antônio Fornaziero, na tarde deste domingo. As chamas também atingiram um caminhão e um Jeep Renegade que estavam estacionados perto do local.

Cenário após incêndio que atingiu uma madeireira em Americana – Foto: Gabriel Pitor / Liberal

Cenário após incêndio que atingiu a madeireira – Fotos: Gabriel Pitor / Liberal

O incêndio começou por volta das 13h30, num terreno ao lado, e se alastrou até a madeireira, localizada no Jardim Helena. As informações são do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que estiveram no local para atendimento da ocorrência.

O gerente do estabelecimento, José Donizete de Melo, disse que as perdas ainda seriam contabilizadas, mas adiantou que cerca de 60% da estrutura foi atingida. O fogo consumiu materiais como vigas e mourões, além de um barracão com maquinário. “Foi bastante estrago”, disse.

Por volta das 15h, as chamas já estavam controladas, mas os bombeiros realizavam o trabalho de rescaldo, pois o fogo ainda poderia voltar.

O caminhão atingido já foi retirado do local. No caso do Jeep Renegade, os bombeiros conseguiram apagar o fogo. O veículo tinha sido atingido por um objeto em chamas.

Ao todo, 11 bombeiros atuaram na ocorrência, com seis viaturas. Houve apoio do caminhão-pipa do DAE (Departamento de Água e Esgoto). Até as 16h, 70 mil litros de água tinham sido usados no incêndio, considerado de média proporção. A estimativa é que, até o final da ocorrência, 100 mil litros sejam utilizados. Devido ao incêndio, a região ficou sem energia elétrica por um período.