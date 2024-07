Incêndio em tecelagem na Vila Dainese causa prejuízo de R$ 800 mil

Todo maquinário, peças de tecidos e matéria-prima foram consumidos pelo fogo - Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma tecelagem, na Vila Dainese, no limite entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, e causou um prejuízo de mais de R$ 800 mil. A suspeita é de que o ato tenha sido criminoso. O fato aconteceu no último dia 12, entretanto, só foi comunicado à Polícia Civil neste domingo (14).

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 22h, o fogo se alastrou por toda a empresa, e vizinhos ao imóvel só conseguiram avisar o proprietário no dia seguinte.

Todo maquinário, peças de tecidos e matéria-prima foram consumidos pelo fogo. A estrutura foi totalmente danificada. No dia seguinte, o empresário esteve no local e constatou o prejuízo – mais de R$ 800 mil, além dos danos causados no imóvel que é alugado.

Em registro policial, o empresário de 43 anos relata que no seu estabelecimento não há câmeras de segurança e a cerca elétrica estava desligada, mas pelo monitoramento de imagens dos vizinhos, é possível ver um suspeito que passou algumas vezes em frente ao imóvel e também um outro indivíduo em uma bicicleta momentos depois, o que segundo ele, podem caracterizar atitudes suspeitas, fazendo-o acreditar que o incêndio tenha sido criminoso.

Toda estrutura do imóvel foi danificada e o local foi interditado – Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Após o registro da ocorrência, a Polícia Civil esteve no local para fazer a perícia. O imóvel foi interditado. As circunstâncias do incêndio serão apuradas pelo 2° DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara.

Ao LIBERAL, o empresário que não quis ter seu nome divulgado, informou que tem recebido ajuda. “São mais de 20 anos no ramo [tecelagem] e estou batalhando muito para retornar às atividades. Muitos amigos, e também da igreja, têm me ajudado com doações. Hoje estou visitando os clientes para poder explicar a eles tudo que aconteceu”, relatou o empresário, nesta segunda-feira.