Incêndio em fábrica de velas: fogo começou em tanque de aquecimento de parafina, diz bombeiro

Imagem feita com drone mostra extensão do incêndio em fábrica de velas em Americana - Foto: Regis Pinheiro Filmes

O incêndio que destruiu o galpão de uma empresa no Distrito Industrial de Americana, no Werner Plaas, na manhã desta quinta-feira (29), começou em um tanque de aquecimento de parafina. O local é uma fábrica de velas, que fica na Rua do Metalúrgico.

A informação sobre o início do fogo é do tenente Antônio Carlos Brustolin Júnior, do Corpo de Bombeiros de Americana.

Em entrevista durante a ocorrência, ele disse que o proprietário da fábrica, que estava no local no momento do incêndio, informou que as chamas se iniciaram no tanque que é usado para aquecer o material do qual as velas são feitas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O incêndio mobilizou bombeiros de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Ninguém ficou ferido. Entre o final da madrugada e o início da manhã, a fumaça provocada pelo incêndio era vista a quilômetros de distância. Vias no local foram interditadas para o trabalho dos bombeiros.

A região onde a empresa está localizada concentra uma grande quantidade de empresas. Por conta disso, a atuação do Corpo de Bombeiros teve o objetivo também de evitar que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos. Ao lado da fábrica de velas, por exemplo, havia uma tecelagem e um depósito, segundo Brustolin.

Por volta de 8h20, o tenente informou aos jornalistas que as chamas estavam praticamente controladas e que os bombeiros faziam o trabalho de rescaldo na fábrica, buscando pequenos focos de incêndio que pudessem fazer com que as chamas voltassem a se propagar.