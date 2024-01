Incêndio destrói parte de residência e mata quatro gatos no Campo Verde, em Americana

Um incêndio destruiu parte de uma casa na Rua Estefano Tancredi, no bairro Campo Verde, na região do Residencial Jaguari, em Americana. O incidente ocorreu na noite desta terça-feira (9). Nenhuma pessoa ficou ferida. Entretanto, quatro gatos morreram, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Incêndio em residência no Campo Verde, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Cômodos foram danificados pelas chamas – Fotos: Marcelo Rocha

O fogo teve início em um quarto da residência após um curto-circuito, segundo informações do proprietário.

O Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência. Segundo a corporação, o incêndio começou por volta de 19h30 e foi controlado perto das 22h30.

A Defesa Civil esteve na residência nesta terça e, por motivos de segurança, o local foi interditado, de acordo com o coordenador do órgão, João Miletta. Nesta quarta, ele retornou, verificou que não houve danos estruturais e liberou o imóvel para os moradores.

Na casa, segundo o Corpo de Bombeiros, havia 11 gatos. Cinco foram encontrados vivos, quatro morreram e os outros dois estão desaparecidos.

Peritos da Polícia Civil também foram ao endereço para a coleta de dados. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana.