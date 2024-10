Incêndio destrói cinco barracos no Zincão, em Americana

Incêndio atingiu o Zincão por volta das 5h45 - Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um incêndio destruiu cinco barracos na favela do Zincão, em Americana, neste domingo (20). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ninguém se feriu.

O caso aconteceu por volta das 5h45. Ao todo, nove bombeiros atuaram na ocorrência. Houve apoio da base de Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a corporação, cinco barracos, que eram de madeira, foram completamente consumidos pelas chamas – a causa não foi divulgada. Porém, nenhum morador ficou ferido, apesar de o Corpo de Bombeiros, quando acionado, ter recebido a informação de que havia a possibilidade de vítimas.

O Zincão fica no Parque da Liberdade, na Avenida Serra do Mar. Conforme o LIBERAL noticiou, a prefeitura planeja construir moradias que possam receber os moradores da favela.

No mês passado, na sabatina do Grupo Liberal, o prefeito Chico Sardelli (PL) afirmou que “é questão de tempo” para a situação ser resolvida.

Prejuízos e auxílio

De acordo com João Miletta, coordenador da Defesa Civil, a prefeitura identificou quatro famílias que perderam todos seus pertences no incêndio. Elas estão sendo atendidas pelo Crass (Centro de Referência da Assistência Social).

Equipes da Secretaria do Meio Ambiente e da Gama (Guarda Municipal de Americana) também se deslocaram até o local.

“Nós estamos cadastrando as famílias para que a gente possa ajudar. Quem tiver alguma coisa para ajudar, será bem-vindo”, disse Miletta.

Segundo ele, apenas duas famílias estavam dentro dos barracos no momento do incêndio, mas conseguiram sair a tempo. Uma está viajando e conversou com Miletta por telefone.