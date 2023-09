Incêndio destrói casa na Praia Azul e família busca recomeço

Família já se mudou para outra residência e contou com a solidariedade de amigos e conhecidos

Um possível curto-circuito causou o incêndio que destruiu uma casa na Rua Martin Mário Piva, no Balneário Riviera, na região da Praia Azul, em Americana, no último domingo.

Residência foi completamente destruída no último domingo – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A costureira Daniele Cristina dos Santos foi acordada pelo filho de 5 anos, que avisou que o colchão dela estava pegando fogo. Eles conseguiram sair ilesos, mas ficaram somente com as roupas do corpo.

Depois do susto, mãe e filho conseguiram se mudar, junto com o restante da família, para outra residência no Parque Dom Pedro II, na mesma região.

Na casa antiga também moravam a mãe dela, uma sobrinha de 8 anos e seus filhos de 2, 13 e 15 anos, mas eles não estavam no local no momento do incêndio.

“Não tenho dúvidas que fui salva pelo meu filho. Estava muito cansada porque depois do meu turno de trabalho tinha emendado outro bico até às 3h. Fui acordada com meu filho gritando. Por incrível que pareça até senti que meu colchão estava quente, mas achava que era o calor. Acho que o incêndio começou por causa de um curto-circuito”, disse Daniele.

RECOMEÇO

A costureira afirmou que a casa era alugada e está dando a volta por cima devido à solidariedade de vizinhos e amigos, que já doaram roupas para toda a família.

“Consegui salvar apenas minha geladeira e fogão. Mas hoje já tenho quase tudo o que precisava, como alimentos e principalmente as roupas. Recebemos tantas peças que estamos repassando para outras pessoas”, completa.

Segundo ela, o próximo passo será tirar a segunda via dos documentos e as carteiras de vacinação dos filhos que foram consumidas pelo fogo.