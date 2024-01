Incêndio destrói brechó no Antônio Zanaga, em Americana

Estrutura do local ficou completamente comprometida e todas as roupas foram destruídas pelas chamas

Estrutura do local ficou completamente destruída - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Um incêndio atingiu um brechó, no bairro Antônio Zanaga, em Americana, na manhã desta terça-feira (16). Apesar de o fogo ter destruído todas as roupas e a estrutura do local, que possui ao menos 50 metros, não houve feridos. O incidente aconteceu por volta de 8h40, na Rua Ari Barroso.

De acordo com o genro do dono do brechó, que não quis ter seu nome divulgado, o bisneto do proprietário acendeu um fósforo no local, se assustou e jogou no chão, atingindo uma peça de roupa dando início às chamas, que se alastraram rapidamente.

Segundo o LIBERAL apurou no local, uma vizinha conseguiu tirar a criança do brechó antes de o imóvel desabar.

Vizinhos ainda tentaram conter as chamas usando mangueiras, mas o incêndio só foi controlado após a chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, foram 30 minutos de combate, seguido pelo trabalho de rescaldo para evitar que o incêndio recomeçasse.

Local foi interditado após avaliação da Defesa Civil – Foto: Marcelo Rocha_Liberal



Segundo o Coordenador da Defesa Civil, João Miletta, não houve danos estruturais a imóveis vizinhos. A PM (Polícia Militar) também esteve presente nesta ocorrência.