Incêndio de grandes proporções atinge área verde atrás do Décio Vitta

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área verde atrás do estádio Décio Vitta, em Americana, na tarde desta quarta-feira (2). O fogo teria começado por volta das 15 horas, segundo Leonardo Servilha Gonçalves, 18 anos, que acionou o Corpo de Bombeiros.

Incêndio atinge área verde atrás do Décio Vitta

O jovem mora próximo do local e disse que as queimadas são frequentes na região. “Acontece praticamente todo dia. Moradores colocam fogo nos quintais das próprias residências, são restos de obras e entulhos, ou provocam queimadas em áreas verdes, como aconteceu hoje [nesta quarta-feira]”, disse.

O LIBERAL apurou que inicialmente foi enviada uma viatura do Corpo de Bombeiro ao local. Pouco tempo depois, foi necessária a presença de mais um veículo. Um caminhão pipa de empresa privada também teria ajudado no combate ao fogo.

A Defesa Civil esteve no local e interditou parte da área. O vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi (PL), voltava de uma reunião e resolveu parar quando viu as chamas. Segundo a assessoria, ele conversou com os bombeiros e deixou o local.

O incêndio aconteceu próximo do jogo do Rio Branco, que venceu o São Carlos por 1 a 0 nesta quarta-feira (1º). As chamas puderam ser vistas durante boa parte da transmissão da partida online pela Federação Paulista de Futebol.

As chamas foram controladas próximo das 18 horas. Até o fechamento desta reportagem, não havia sido informado o tamanho da área atingida. Ninguém ficou ferido.