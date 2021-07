Incêndio de grandes proporções atinge área próxima à empresa Suzano

A fumaça tomou conta da região ao redor do fogo - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno com vegetação na Avenida Lírio Correa e atingiu a área de preservação da empresa Suzano, em Limeira. A dimensão do local atingido ainda não foi estimada. A fumaça tomou conta da região ao redor do fogo.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros de Americana, a ocorrência teve início às 15h30. A corporação foi chamada para o atendimento, mas diante da extensão da área atingida, acionou mais equipes, além dos bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste. A Polícia Militar foi acionada para o apoio com o helicóptero Águia.

A Suzano informou que o incêndio teve início fora das áreas da empresa, mas que o fogo atingiu sua área florestal próximo à divisa com Americana. Brigadistas das unidades Industrial e Florestal da empresa estão atuando para o controle do fogo.

A dimensão do local atingido ainda não foi estimada – Foto: Corpo de Bombeiros – Divulgação

No total, foram deslocadas seis viaturas do Corpo de Bombeiros e 16 militares. Até a publicação desta reportagem, as equipes seguiam no combate ao fogo.