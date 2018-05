Incêndio de grandes proporções atinge a Gruta Dainese

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Gruta Dainese, na região do bairro Parque das Nações, em Americana, na noite desta quarta-feira (30), exigindo mais de três horas de trabalho do Corpo de Bombeiros até que as chamas fossem controladas.

Segundo informações dos próprios bombeiros, duas viaturas de incêndio e seis soldados da corporação trabalharam nesta ocorrência das 20h30 até por volta de 0h, já no início da madrugada desta quinta-feira (31). Ao final do trabalho, restaram apenas pequenos focos isolados que não ofereciam riscos. Foto: Ana Assis / Divulgação

De acordo com Ana Assis, moradora do Parque das Nações que registrou o incêndio em vídeo, situações como essa trazem diversos prejuízos à população, principalmente para quem vive nas proximidades da área atingida.

“O incêndio acaba sendo prejudicial para a gente, a fumaça, essas queimadas, tem os problemas respiratórios que acabam se agravando. Tem gente que já na mudança de tempo tem rinite alérgica, esses casos de bronquite, resfriado, tem as crianças que vão para escola e estão sempre resfriadas com esse tempo, então a fumaça acaba prejudicando mais, além de ser uma área ambiental, uma área verde, da qual a gente gosta e queria preservar”, lamentou. Foto: Ana Assis / Divulgação

O Corpo de Bombeiros não soube precisar a dimensão do espaço atingido pelo fogo, mas garantiu à reportagem do LIBERAL que se trata de uma grande área.

Além disso, a corporação afirma que é difícil apurar as causas de um incêndio em um local como esse, mas reforçou o alerta sobre riscos de grandes incêndios a partir de queimadas iniciadas por cidadãos, principalmente no período de estiagem.