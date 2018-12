Incêndio atinge sede de igreja no Nova Carioba

Uma igreja evangélica localizada no bairro Nova Carioba, em Americana, registrou um incêndio na manhã desta terça-feira. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo e as chamas ficaram restritas a um armário que fica atrás do altar. Ninguém ficou ferido e as paredes de dentro do imóvel ficaram tomadas de fuligem.

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10 horas por um vizinho da igreja, que viu fumaça saindo do teto do prédio. Os bombeiros arrombaram portões e portas, que estavam trancados, e conseguiram acessar o local. O fogo foi rapidamente controlado e não se espalhou para o interior do templo.

Os bombeiros ainda fizeram uma varredura pelo imóvel e constataram que não havia ninguém no momento das chamas. Após o fogo ser apagado, foram abertas portas e janelas para ventilação. Não há informações de como as chamas começaram.

A reportagem esteve no local na manhã desta terça-feira, mas responsáveis pela igreja não quiseram comentar o incidente.