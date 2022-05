Incêndio atinge imóvel desocupado na Vila Amorim

Não houve feridos e as causas do incêndio, que começou por volta das 4h, são desconhecidas

Um incêndio atingiu um imóvel desocupado na Vila Amorim, em Americana, na madrugada desta sexta-feira (13). Não houve feridos e as causas do incêndio são desconhecidas.

Restaurante tem madeira em sua composição, o que pode ter facilitado a propagação das chamas – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 4h no imóvel localizado na Rua Luiz de Camões, cruzamento com a Euclides da Cunha.

Segundo a companhia, foram 30 minutos para combater as chamas e ao menos duas horas para realizar o trabalho de rescaldo. Não foi possível identificar o que pode ter desencadeado o incêndio.

Local tinha bastante madeira em sua composição, o que pode ter facilitado a propagação das chamas, segundo os bombeiros.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada e limitou a passagem de veículos na rua, que é uma via movimentada.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana. Não foi possível fazer contato com o proprietário do imóvel, informou a Guarda Municipal.