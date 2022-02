Incêndio atinge quintal de casa no Frezzarin, em Americana

Um incêndio atingiu o quintal de uma casa na Rua Paraguai, no bairro Frezzarin, em Americana, na manhã desta segunda-feira (21). Ninguém ficou ferido.

Corpo de Bombeiros de Americana no combate à chamas em quintal de casa no Frezzarin – Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi solicitada para conter as chamas em uma residência. Quando a corporação chegou ao local indicado, por volta de 8h35, o incêndio acontecia no quintal da residência, de aproximadamente 60m². O quintal era usado pelo proprietário como depósito de materiais recicláveis.

A equipe da Defesa Civil de Americana esteve no local e relatou ao LIBERAL que, segundo informações dos bombeiros, o acidente pode ter sido causado por curto circuito em instalações elétricas.

“Não atingiu a casa da frente, mas precisamos interditar a casa do fundo por motivo de segurança”, disse o diretor do órgão, João Miletta.